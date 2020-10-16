В Эстонии запрещают, в Литве разрешают: Turkish Airlines возобновляет рейсы из Вильнюса в Турцию

В то время как в Эстонии вовсю борются с популяризацией туризма и отдыхом за границей, Литва идет другим путем. Так, с лета из Вильнюса, например, свободно можно улететь в Киев, при этом с октября у прилетевших из столицы Украины даже не спрашивают теста на коронавирус. А 12 октября турецкая авиакомпания Turkish Airlines возобновила рейсы между Вильнюсом и Стамбулом без применения самоизоляции ни в Турции, ни в Литве.

А уже с этой субботы рейсы будут осуществляться три раза в неделю, сообщила администратор аэропортов Литвы — компания “Литовские аэропорты”.

Как говорится в сообщении, эти прямые рейсы Turkish Airlines обеспечат сообщение между Литвой и Стамбулом, а из него с еще 200 направлениями по всему миру.

ekraani kuvatõmmis, Turkish Airlines

Вчера правительство Эстонии приняло новое решение, согласно которому с 19 октября с приезжающих из Латвии и Литвы не будут требовать самоизоляции при наличии негативного результата теста на коронавирус. Учитывая, что Turkish Airlines, являясь одной из ведущих авиакомпаний мира, летает по очень многим направлениям, теперь появилась возможность улететь как в Турцию, так и в другие страны и города. Но только через Литву. И для этого нужен всего лишь негативный результат теста на коронавирус.