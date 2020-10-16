В Эстонии запрещают, в Литве разрешают: Turkish Airlines возобновляет рейсы из Вильнюса в Турцию

Правительство Эстонии неоднократно призывала местных жителей повременить с планами на отдых за границей и остаться дома. Чартерные рейсы в Турцию и Египет запрещены, без ограничений в Эстонию можно прилететь только из 9 стран Европы. Но Delfi уже писал, что при желании улететь можно по любому направлению, даже запрещенному. Правда, на это потребуется больше времени и средств.
В то время как в Эстонии вовсю борются с популяризацией туризма и отдыхом за границей, Литва идет другим путем. Так, с лета из Вильнюса, например, свободно можно улететь в Киев, при этом с октября у прилетевших из столицы Украины даже не спрашивают теста на коронавирус. А 12 октября турецкая авиакомпания Turkish Airlines возобновила рейсы между Вильнюсом и Стамбулом без применения самоизоляции ни в Турции, ни в Литве.
А уже с этой субботы рейсы будут осуществляться три раза в неделю, сообщила администратор аэропортов Литвы — компания “Литовские аэропорты”.
Как говорится в сообщении, эти прямые рейсы Turkish Airlines обеспечат сообщение между Литвой и Стамбулом, а из него с еще 200 направлениями по всему миру.
Вчера правительство Эстонии приняло новое решение, согласно которому с 19 октября с приезжающих из Латвии и Литвы не будут требовать самоизоляции при наличии негативного результата теста на коронавирус. Учитывая, что Turkish Airlines, являясь одной из ведущих авиакомпаний мира, летает по очень многим направлениям, теперь появилась возможность улететь как в Турцию, так и в другие страны и города. Но только через Литву. И для этого нужен всего лишь негативный результат теста на коронавирус.
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