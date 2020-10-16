16.10.2020, 10:00

В Эстонии запрещают, в Литве разрешают: Turkish Airlines возобновляет рейсы из Вильнюса в Турцию


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В Эстонии запрещают, в Литве разрешают: Turkish Airlines возобновляет рейсы из Вильнюса в Турцию
Photo by Jairph on Unsplash

Правительство Эстонии неоднократно призывала местных жителей повременить с планами на отдых за границей и остаться дома. Чартерные рейсы в Турцию и Египет запрещены, без ограничений в Эстонию можно прилететь только из 9 стран Европы. Но Delfi уже писал, что при желании улететь можно по любому направлению, даже запрещенному. Правда, на это потребуется больше времени и средств.

В то время как в Эстонии вовсю борются с популяризацией туризма и отдыхом за границей, Литва идет другим путем. Так, с лета из Вильнюса, например, свободно можно улететь в Киев, при этом с октября у прилетевших из столицы Украины даже не спрашивают теста на коронавирус. А 12 октября турецкая авиакомпания Turkish Airlines возобновила рейсы между Вильнюсом и Стамбулом без применения самоизоляции ни в Турции, ни в Литве.

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А уже с этой субботы рейсы будут осуществляться три раза в неделю, сообщила администратор аэропортов Литвы — компания “Литовские аэропорты”.

Как говорится в сообщении, эти прямые рейсы Turkish Airlines обеспечат сообщение между Литвой и Стамбулом, а из него с еще 200 направлениями по всему миру.

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