В Эстонии запрещают, в Литве разрешают: Turkish Airlines возобновляет рейсы из Вильнюса в Турцию

В то время как в Эстонии вовсю борются с популяризацией туризма и отдыхом за границей, Литва идет другим путем. Так, с лета из Вильнюса, например, свободно можно улететь в Киев, при этом с октября у прилетевших из столицы Украины даже не спрашивают теста на коронавирус. А 12 октября турецкая авиакомпания Turkish Airlines возобновила рейсы между Вильнюсом и Стамбулом без применения самоизоляции ни в Турции, ни в Литве.

А уже с этой субботы рейсы будут осуществляться три раза в неделю, сообщила администратор аэропортов Литвы — компания “Литовские аэропорты”.

Как говорится в сообщении, эти прямые рейсы Turkish Airlines обеспечат сообщение между Литвой и Стамбулом, а из него с еще 200 направлениями по всему миру.

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