В Эстонии запрещают, в Литве разрешают: Turkish Airlines возобновляет рейсы из Вильнюса в Турцию
Правительство Эстонии неоднократно призывала местных жителей повременить с планами на отдых за границей и остаться дома. Чартерные рейсы в Турцию и Египет запрещены, без ограничений в Эстонию можно прилететь только из 9 стран Европы. Но Delfi уже писал, что при желании улететь можно по любому направлению, даже запрещенному. Правда, на это потребуется больше времени и средств.
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