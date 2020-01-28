В Эстонию впервые приезжает всемирно известная выставка человеческих тел Body Worlds

Основная цель экспозиции – повысить осведомленность людей о своем теле и его функциях. Также она дает полный обзор этапов развития тела человека, включая достоверное сравнение разных органов, находящихся в здоровом состоянии и в стадии болезни. Выставка, вызвавшая в мире большой резонанс, заставляет посетителей задуматься о работе своего тела, здоровом образе жизни, а также об уникальной хрупкости и силе нашего организма одновременно.

Постоянно развивающийся метод пластинации тела, изобретенный доктором Гюнтером фон Хагенсом в 1977 году, позволяет достоверно экспонировать человеческое тело с любого ракурса, во всевозможных позах и на разных этапах развития.

На выставке Body Worlds можно, например, увидеть работу мышц футболиста в момент удара по мячу, или состояние тела хоккеиста при падении.