В этом году на выставке Tourest будут представлены 32 страны мира. Впервые — Узбекистан и Азербайджан!

По словам Марианн Лугус, генерального секретаря Союза туристических фирм Эстонии, на крупнейшей и старейшей в странах Балтии туристической выставке вновь будет представлено множество стран, к которым жители Эстонии проявляют все больший интерес.

“Жителям Эстонии все больше нравиться ездить по миру — на Tourest они найдут множество превосходных рекомендаций, возможностей и предложений”, — сказала Лугус.

“Если говорить, о дальних странах, большой интерес люди испытывают к Латинской Америке. На Tourest снова будут представлены красочные Гватемала и Куба. Путешественники с удовольствием открывают для себя и страны Центральной Азии и Кавказа — новейшими экспонентами в этом году стали Азербайджан и Узбекистан. Грузия же посетителям Tourest уже хорошо известна”, — пояснила Лугус.

На выставке будет представлен широкий выбор предложений традиционно популярных поездок — в Турцию, на Канарские острова, в юго-восточную Азию, а также множество вариантов отдыха в европейских городах. Как всегда, с возможностями отдыха в Эстонии познакомят все уезды и спа страны. В зале “Отдыхай в Эстонии!” (“Puhka Eestis!”), организованном в сотрудничестве с Центром развития туризма при Фонде содействия развитию предпринимательства, представлена вся прекрасная Эстония — как на ладони. По словам Лугус, организаторы выставки стремятся предоставить интересные сведения, познакомиться с возможностями проведения досуга и, конечно, предложить наиболее выгодные путешествия.