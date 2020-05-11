В Европе ослабляют ограничения, введенные из-за коронавируса

Литва вновь открыла въезд для граждан стран ЕС и иностранцев с визами, однако всех въезжающих будут отправлять на двухнедельный карантин. Исключения распространяются лишь на лиц, регулярно ездящих в Литву на работу, бизнесменов и студентов из Польши, а впоследствии — и из Эстонии и Латвии. С 15 мая страны Балтии открывают совместные границы.
В Эстонии открываются торговые центры вместе с ресторанами и кафе. Кинотеатры и игровые площадки в торговых центрах останутся закрытыми. В Словении открываются отели менее чем на 30 мест, парки отдыха и места для кемпинга. В Хорватии возобновляют работу рестораны с обслуживанием на открытом воздухе. Путешествия по стране вновь разрешены, но с ограничениями. Вновь открываются детские сады и начальные школы.
В Италии, Австрии, Польше, Словакии, Латвии и Венгрии значительных изменений пока не планируется.
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