В Европе ослабляют ограничения, введенные из-за коронавируса

В Европе ослабляют ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса SARS-CoV-2. В частности, во всех федеральных землях Германии поэтапно смягчаются меры ограничения социальных контактов. Начиная с понедельника, 11 мая, разрешено встречаться представителям минимум двух домашних хозяйств (семей), открываются большие магазины, в некоторых регионах — рестораны. Однако остается обязательным строгое соблюдение гигиенических правил.

Во Франции людям вновь разрешено выходить на улицу без пропусков. Снимаются ограничения на занятия спортом и прогулки. Магазины возобновляют работу, в то же время рестораны и бары по-прежнему закрыты. За исключением школ, повсеместно предписано соблюдать строгие меры гигиены и социальную дистанцию.

Работу предлагается по возможности продолжать из дома, чтобы избежать переполненного общественного транспорта. Кинотеатры, казино, бассейны, фитнес-центры и места для кемпинга останутся закрытыми до начала июня. Аналогичные меры с 11 мая начинают действовать и в Швейцарии.