22.09.2020, 10:27

В Финляндии не подтвердили заявление Рейнсалу о новых ограничениях на поездки

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В Финляндии не подтвердили заявление Рейнсалу о новых ограничениях на поездки
Photo by Tapio Haaja on Unsplash

Правительство Финляндии пока не подтвердило заявление министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу о введении с 28 сентября требования двухнедельной изоляции для приезжающих из Эстонии туристов, пишет rus.err.ee.

“Все те эстоноземельцы, которые работают в Финляндии, смогут без ограничений и карантинных требований ездить туда, как и прежде. Все остальные жители Эстонии также смогут ездить в Финляндию, однако в отношении обычных путешественников и туристов начнет действовать требование обязательной двухнедельной самоизоляции. Соблюдение карантина будет проверяться”, — сказал в понедельник Рейнсалу.

Издание Helsingin Sanomat назвало заявление Рейнсалу странным, учитывая, что правительство Финляндии пока не сообщало о своем решении. Кроме того, отмечается, что Рейнсалу не учел другие послабления, которые Финляндия сделала для путешествий через залив.

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