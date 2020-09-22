В Финляндии не подтвердили заявление Рейнсалу о новых ограничениях на поездки

“Все те эстоноземельцы, которые работают в Финляндии, смогут без ограничений и карантинных требований ездить туда, как и прежде. Все остальные жители Эстонии также смогут ездить в Финляндию, однако в отношении обычных путешественников и туристов начнет действовать требование обязательной двухнедельной самоизоляции. Соблюдение карантина будет проверяться”, — сказал в понедельник Рейнсалу.

Издание Helsingin Sanomat назвало заявление Рейнсалу странным, учитывая, что правительство Финляндии пока не сообщало о своем решении. Кроме того, отмечается, что Рейнсалу не учел другие послабления, которые Финляндия сделала для путешествий через залив.