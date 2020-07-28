В Финляндии ношение масок могут сделать обязательным

По словам главы отдела здоровья и безопасности Финляндии Мики Салминена, риск распространения эпидемии будет особенно высоким, если люди не будут соблюдать дистанцию на публичных местах и перестанут активно мыть руки.

Глава отдела здоровья и безопасности Ведомства здравоохранения и социального развития THL Мика Салминен говорит, что в ведомстве рассматривают в настоящее время введение обязательства носить респираторные маски.

"Пока ситуация еще не такая тяжелая, что маску надо было бы использовать повсюду. По мере возвращения людей с отпусков, а также ухудшения эпидемиологической ситуации, мы готовы пересмотреть наши рекомендации", — Салминен сказал в телепрограмме Ylen aamu.

Салминен также напомнил, что эпидемия коронавируса пока еще не кончилась. По его словам, риск распространения эпидемии будет особенно высоким, если люди не будут соблюдать дистанцию на публичных местах и перестанут активно мыть руки.