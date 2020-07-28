28.07.2020, 12:37

В Финляндии ношение масок могут сделать обязательным


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В Финляндии ношение масок могут сделать обязательным
Scanpix, TASS

В Финляндии рассматривают введение обязательства носить медицинские маски — вторая волна эпидемии может наступить осенью, пишет YLE.

По словам главы отдела здоровья и безопасности Финляндии Мики Салминена, риск распространения эпидемии будет особенно высоким, если люди не будут соблюдать дистанцию на публичных местах и перестанут активно мыть руки.

Глава отдела здоровья и безопасности Ведомства здравоохранения и социального развития THL Мика Салминен говорит, что в ведомстве рассматривают в настоящее время введение обязательства носить респираторные маски.

"Пока ситуация еще не такая тяжелая, что маску надо было бы использовать повсюду. По мере возвращения людей с отпусков, а также ухудшения эпидемиологической ситуации, мы готовы пересмотреть наши рекомендации", — Салминен сказал в телепрограмме Ylen aamu.

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Салминен также напомнил, что эпидемия коронавируса пока еще не кончилась. По его словам, риск распространения эпидемии будет особенно высоким, если люди не будут соблюдать дистанцию на публичных местах и перестанут активно мыть руки.

Ээва Руотсалайнен из медицинского округа Хельсинки и Уусимаа считает, что вероятность второй волны эпидемии по-прежнему высока. Руотсалайнен также поддерживает введение рекомендации об использовании масок.

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  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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