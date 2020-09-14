В Финляндии пройдет выставка работ Ильи Репина. Этого события ждали 25 лет

По словам директора музея Марьи Сакари, этого события в главном художественном музее страны ждали 25 лет.

Выставка будет организована совместно с Третьяковской галереей в Москве и парижским Пти-Пале. Зрители увидят свыше 100 картин и других произведений искусства. После Хельсинки выставка отправится в Париж.

Экспозиция должна открыться на третьем этаже музея 19 марта, и продлится она до конца августа.

Илья Репин жил и работал на своей даче в Куоккала в Финляндии в 1917-1930 гг.