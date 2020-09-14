14.09.2020, 09:30
В Финляндии пройдет выставка работ Ильи Репина. Этого события ждали 25 лет
Весной 2021 года в художественном музее Атенеума в Хельсинки откроется выставка работ Ильи Репина, пишет YLE.
Весной 2021 года в художественном музее Атенеума в Хельсинки откроется выставка работ Ильи Репина, пишет YLE.
По словам директора музея Марьи Сакари, этого события в главном художественном музее страны ждали 25 лет.
Выставка будет организована совместно с Третьяковской галереей в Москве и парижским Пти-Пале. Зрители увидят свыше 100 картин и других произведений искусства. После Хельсинки выставка отправится в Париж.
Экспозиция должна открыться на третьем этаже музея 19 марта, и продлится она до конца августа.
Илья Репин жил и работал на своей даче в Куоккала в Финляндии в 1917-1930 гг.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Ефремов вольготно устроился в СИЗО
Два трупа: жуткая находка в доме Легкоступовой
Загадочная смерть генерала Лебедя: спустя годы всплыло такое
В Microsoft Flight Simulator обнаружили гигантский монолит