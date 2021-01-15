В Финляндии решают, насколько необходимо перемещение людей между Хельсинки и Таллинном

Глава отдела Ведомства здравоохранения и социального развития THL Мика Салминен заявил, что следует рассмотреть, насколько необходимо все перемещение между Финляндией и Эстонией.

“На практике надо удостовериться, что люди ездят туда-обратно как можно реже. Не надо совершать поездки каждую неделю. Также стоит подумать, возможно, целесообразно взять некий тайм-аут в этом вопросе”, — сказал он.

Большинство пассажиров пересекает границу Финляндии и Эстонии в целях работы.

В интервью Салминен также отметил, что, вопреки заявленному ранее, британский штамм коронавируса, по всей видимости, не является более заразным для детей и подростков. Несмотря на это, сейчас не время снимать ограничения, считает глава THL.

В среду вечером правительство провело переговоры о возможных новых ограничительных мерах. Пресс-конференция, на которой будут оглашены результаты переговоров, состоится сегодня в 10 часов.