В Финляндии вступили в силу чрезвычайные меры в связи с эпидемией коронавируса. Что нужно знать про въезд и выезд из Финляндии

По словам министра внутренних дел Марии Охисало (Зеленые), Финляндия начнет ограничивать движение через границы в полночь 19 марта.

Эти ограничения останутся в силе до середины апреля. Ограничения касаются как внешних, так и внутренних границ Финляндии.

Финнам не следует выезжать за границу. Люди, прибывающие из-за границы, останутся на карантине в течение 14 суток.

Граждане Финляндии, а также люди, имеющие ПМЖ в Финляндии, имеют право вернуться в Финляндию.

Также находящиеся в Финляндии иностранцы могут выехать из страны.

В то же время грузовые перевозки и срочные командировки будут осуществляться в обычном режиме.

Полиция будет в рамках своих возможностей контролировать соблюдение запрета собираться группами более 10 человек.

Министр иностранных дел Пекка Хаависто (Зеленые) повторил, что люди, прибывающие из-за границы, должны остаться на карантине. Это нужно для того, чтобы наиболее эффективно бороться с распространением эпидемии.