18.03.2020, 13:43

В Финляндии вступили в силу чрезвычайные меры в связи с эпидемией коронавируса. Что нужно знать про въезд и выезд из Финляндии


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В Финляндии вступили в силу чрезвычайные меры в связи с эпидемией коронавируса. Что нужно знать про въезд и выезд из Финляндии
Scanpix, imago images/Lehtikuva By-line:Heikki Saukkomaa via www.imago-images.de

С завтрашнего дня вступят в силу ограничения, касающиеся пересечения границы.

В Финляндии введен режим чрезвычайной ситуации, по меньшей мере, на месяц.

Ограничения вступили в силу в полночь, и их цель – борьба с распространением коронавируса.

Уже вчера были введены ограничения, касающиеся продажи лекарств и медицинских принадлежностей.

Большинство учебных заведений переведено на дистанционное обучение, и с завтрашнего дня вступят в силу ограничения, касающиеся пересечения границ.

Многие общественные заведения, так как музеи, библиотеки и спортивные сооружения будут закрыты. Запрещены массовые мероприятия с числом участников более 10 человек, такие как концерты и другие публичные мероприятия.

В то же время разрешены, в том числе, уличные игры, посещение ресторанов и кинотеатров, собрания организаций и муниципальных органов власти.

Передвижение через границы Финляндии будет ограничено с четверга, 19 марта!

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По словам министра внутренних дел Марии Охисало (Зеленые), Финляндия начнет ограничивать движение через границы в полночь 19 марта.

Эти ограничения останутся в силе до середины апреля. Ограничения касаются как внешних, так и внутренних границ Финляндии.

Финнам не следует выезжать за границу. Люди, прибывающие из-за границы, останутся на карантине в течение 14 суток.

Граждане Финляндии, а также люди, имеющие ПМЖ в Финляндии, имеют право вернуться в Финляндию.

Также находящиеся в Финляндии иностранцы могут выехать из страны.

В то же время грузовые перевозки и срочные командировки будут осуществляться в обычном режиме.

Полиция будет в рамках своих возможностей контролировать соблюдение запрета собираться группами более 10 человек.

Министр иностранных дел Пекка Хаависто (Зеленые) повторил, что люди, прибывающие из-за границы, должны остаться на карантине. Это нужно для того, чтобы наиболее эффективно бороться с распространением эпидемии.

Министр транспорта и связи Тимо Харакка (СДП), со своей стороны, отметил, что передвижения, связанные с работой, будут разрешены и в дальнейшем для того, чтобы обеспечить функционирование экономики.

По словам Харакка, люди, находящиеся за границей, должны сами решить, останутся ли они там или вернутся на родину.

Паромное сообщение

Обращаем ваше внимание, что с 17 марта 2020 года действуют строгие ограничения на въезд в Эстонию. Полная информация на сайте Министерства иностранных дел Эстонской Республики. https://vm.ee/ru.

Перед тем как приобрести билет, убедитесь, что вы имеете право на въезд в Эстонию по состоянию на 17 марта 2020 года.

Tallink

C 18 марта 2020 года изменится организация движения судов Star и Megastar, курсирующих между Таллинном и Хельсинки, в связи с решением финского правительства закрыть границу республики с 19 марта 2020 года.

18 марта судно Star отправится из Хельсиник в 7:30 по расписанию. Все остальные рейсы отменены, пока руководство компании AS Tallink Grupp не примет решение о возвращении судна на линию.

Судно Megastar пока продолжит курсировать между Таллинном и Хельсинки.

Судно Sea Wind также продолжит совершать регулярные рейсы по маршруту Таллинн – Вуосаари – Таллинн.

Более подробно ЗДЕСЬ.

Viking Line

Viking Line сообщает, что начиная с 17 марта изменяет маршрут Viking XPRS, согласно которому количество рейсов на линии Таллинн-Хельсинки уменьшается до одного раза в день. В субботу паром отменяется.

Более подробно ЗДЕСЬ.

Коронавирус COVID-19

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
  • После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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