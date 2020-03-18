В Финляндии вступили в силу чрезвычайные меры в связи с эпидемией коронавируса. Что нужно знать про въезд и выезд из Финляндии
С завтрашнего дня вступят в силу ограничения, касающиеся пересечения границы.
С завтрашнего дня вступят в силу ограничения, касающиеся пересечения границы.
В Финляндии введен режим чрезвычайной ситуации, по меньшей мере, на месяц.
Ограничения вступили в силу в полночь, и их цель – борьба с распространением коронавируса.
Уже вчера были введены ограничения, касающиеся продажи лекарств и медицинских принадлежностей.
Большинство учебных заведений переведено на дистанционное обучение, и с завтрашнего дня вступят в силу ограничения, касающиеся пересечения границ.
Многие общественные заведения, так как музеи, библиотеки и спортивные сооружения будут закрыты. Запрещены массовые мероприятия с числом участников более 10 человек, такие как концерты и другие публичные мероприятия.
В то же время разрешены, в том числе, уличные игры, посещение ресторанов и кинотеатров, собрания организаций и муниципальных органов власти.
По словам министра внутренних дел Марии Охисало (Зеленые), Финляндия начнет ограничивать движение через границы в полночь 19 марта.
Эти ограничения останутся в силе до середины апреля. Ограничения касаются как внешних, так и внутренних границ Финляндии.
Финнам не следует выезжать за границу. Люди, прибывающие из-за границы, останутся на карантине в течение 14 суток.
Граждане Финляндии, а также люди, имеющие ПМЖ в Финляндии, имеют право вернуться в Финляндию.
Также находящиеся в Финляндии иностранцы могут выехать из страны.
В то же время грузовые перевозки и срочные командировки будут осуществляться в обычном режиме.
Полиция будет в рамках своих возможностей контролировать соблюдение запрета собираться группами более 10 человек.
Министр иностранных дел Пекка Хаависто (Зеленые) повторил, что люди, прибывающие из-за границы, должны остаться на карантине. Это нужно для того, чтобы наиболее эффективно бороться с распространением эпидемии.
Министр транспорта и связи Тимо Харакка (СДП), со своей стороны, отметил, что передвижения, связанные с работой, будут разрешены и в дальнейшем для того, чтобы обеспечить функционирование экономики.
По словам Харакка, люди, находящиеся за границей, должны сами решить, останутся ли они там или вернутся на родину.
Обращаем ваше внимание, что с 17 марта 2020 года действуют строгие ограничения на въезд в Эстонию. Полная информация на сайте Министерства иностранных дел Эстонской Республики. https://vm.ee/ru.
Перед тем как приобрести билет, убедитесь, что вы имеете право на въезд в Эстонию по состоянию на 17 марта 2020 года.
Tallink
C 18 марта 2020 года изменится организация движения судов Star и Megastar, курсирующих между Таллинном и Хельсинки, в связи с решением финского правительства закрыть границу республики с 19 марта 2020 года.
18 марта судно Star отправится из Хельсиник в 7:30 по расписанию. Все остальные рейсы отменены, пока руководство компании AS Tallink Grupp не примет решение о возвращении судна на линию.
Судно Megastar пока продолжит курсировать между Таллинном и Хельсинки.
Судно Sea Wind также продолжит совершать регулярные рейсы по маршруту Таллинн – Вуосаари – Таллинн.
Более подробно ЗДЕСЬ.
Viking Line
Viking Line сообщает, что начиная с 17 марта изменяет маршрут Viking XPRS, согласно которому количество рейсов на линии Таллинн-Хельсинки уменьшается до одного раза в день. В субботу паром отменяется.
Более подробно ЗДЕСЬ.
Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
- После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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