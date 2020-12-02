В Германии украли знаменитый двухметровый фаллос с горы Грюнтен

Интересна история появления достопримечательности на этом месте: фаллос обнаружили на склоне горы около четырех лет назад. Автор скульптуры остается по-прежнему неизвестным. Однако местные власти не стали убирать объект современного искусства, а оставили на горе. С тех пор пенис несколько раз падал и поднимался силами местных жителей.

На данный момент от двухметрового объекта остался лишь пенек и стружка, полиция проводит расследование.

Skulptur aus Holz abgesägt - Penis weg! Polizei ermittelt! https://t.co/nK8EfxS1Px — BILD (@BILD) November 30, 2020