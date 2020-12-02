В Германии украли знаменитый двухметровый фаллос с горы Грюнтен

Знаменитый деревянный пенис высотой в 2 м был украден с вершины горы Грюнтен в Баварии, сообщает портал Тонкости Туризма со ссылкой на немецкую газету Bild.
Интересна история появления достопримечательности на этом месте: фаллос обнаружили на склоне горы около четырех лет назад. Автор скульптуры остается по-прежнему неизвестным. Однако местные власти не стали убирать объект современного искусства, а оставили на горе. С тех пор пенис несколько раз падал и поднимался силами местных жителей.
На данный момент от двухметрового объекта остался лишь пенек и стружка, полиция проводит расследование.
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