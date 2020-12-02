02.12.2020, 07:00

В Германии украли знаменитый двухметровый фаллос с горы Грюнтен

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В Германии украли знаменитый двухметровый фаллос с горы Грюнтен
Ekraani kuvatõmmis Youtube/ Spiegel Der, 30.11.2020

Знаменитый деревянный пенис высотой в 2 м был украден с вершины горы Грюнтен в Баварии, сообщает портал Тонкости Туризма со ссылкой на немецкую газету Bild.

Интересна история появления достопримечательности на этом месте: фаллос обнаружили на склоне горы около четырех лет назад. Автор скульптуры остается по-прежнему неизвестным. Однако местные власти не стали убирать объект современного искусства, а оставили на горе. С тех пор пенис несколько раз падал и поднимался силами местных жителей.

На данный момент от двухметрового объекта остался лишь пенек и стружка, полиция проводит расследование.

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