В Германии задержаны подозреваемые в ограблении дрезденской сокровищницы. Следы ведут к арабской преступной группировке

В Берлине были задержаны трое мужчин, которых подозревают в краже ювелирных изделий из знаменитой Дрезденской сокровищницы “Зеленый свод”. По данным издания Spiegel, все арестованные принадлежат к печально известному арабскому клану немецкой столицы.

В спецоперации по поимке преступников участвовали более 1600 сотрудников полиции, проведены обыски 18 объектов, включая 10 квартир, а также гаражи и автомобили. Однако, к сожалению, разыскиваемых сокровищ у задержанных не обнаружили.

В состав клана Реммо входят около 500 членов, часть которых занимается преступной деятельностью. Власти Германии связывают эту криминальную ветвь клана с серьезными преступлениями, такими как вымогательство, грабеж, торговля наркотиками, применение серьезного физического насилия и незаконная торговля оружием. В феврале 2017 года трое молодых членов клана были осуждены за кражу 100-килограммовой золотой монеты из Берлинского музея. Монета стоимостью более трех миллионов евро до сих пор не найдена, эксперты считают, что ее переплавили.