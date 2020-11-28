В Германии задержаны подозреваемые в ограблении дрезденской сокровищницы. Следы ведут к арабской преступной группировке
В 2017 году трое молодых членов клана Реммо украли 100-килограммовую золотую монету, пишет Eesti Päevaleht.
В 2017 году трое молодых членов клана Реммо украли 100-килограммовую золотую монету, пишет Eesti Päevaleht.
В Берлине были задержаны трое мужчин, которых подозревают в краже ювелирных изделий из знаменитой Дрезденской сокровищницы “Зеленый свод”. По данным издания Spiegel, все арестованные принадлежат к печально известному арабскому клану немецкой столицы.
В спецоперации по поимке преступников участвовали более 1600 сотрудников полиции, проведены обыски 18 объектов, включая 10 квартир, а также гаражи и автомобили. Однако, к сожалению, разыскиваемых сокровищ у задержанных не обнаружили.
В состав клана Реммо входят около 500 членов, часть которых занимается преступной деятельностью. Власти Германии связывают эту криминальную ветвь клана с серьезными преступлениями, такими как вымогательство, грабеж, торговля наркотиками, применение серьезного физического насилия и незаконная торговля оружием. В феврале 2017 года трое молодых членов клана были осуждены за кражу 100-килограммовой золотой монеты из Берлинского музея. Монета стоимостью более трех миллионов евро до сих пор не найдена, эксперты считают, что ее переплавили.
В ноябре прошлого года в Дрездене была ограблена знаменитая сокровищница “Зеленый свод”. По данным полиции, сначала был совершен поджог электрощита, который обеспечивает сокровищницу электричеством. Затем злоумышленники, разрезав решетку на окне, вошли в музей, где хранится коллекция. Полиция прибыла на место через 5 минут после поступления сигнала, но было уже поздно…
Добычей воров стали ювелирные украшения XVIII века, несколько драгоценных пуговиц, а также шпага, инкрустированная бриллиантами. Общая стоимость похищенного оценивается в примерно миллиард евро. Самым известным сокровищем “Зеленого свода” является зеленый бриллиант в 41 карат, который в момент кражи, по счастливой случайности, экспонировался в Метрополитен-музее в Нью-Йорке.
В январе 2020 года израильская охранная фирма CGI сообщила, что получила несколько писем с предложением купить бриллиант “Саксонский белый” весом 49,84 карата и звезду польского Ордена Белого Орла XVIII века с бриллиантами и рубинами, украденные из дрезденской сокровищницы. Предполагаемые грабители потребовали оплату в биткоинах.
С преступниками также удалось связаться журналистам немецкой медиакомпании MDR, которые получили предложение купить похищенные украшения. Кроме того, авторы писем угрожали уничтожить произведения искусства ради их дальнейшей продажи. “Скоро мы вырежем алмазы и заново их ограним”, — цитирует переписку MDR. Медиакомпания передала все письма в распоряжении полиции.
По словам представителей местных властей, особой надежды на скорое обнаружение сокровищ, увы, нет. “Было бы большой удачей обнаружить украденное ровно через год после случившегося”, — сказал пресс-секретарь полиции Дрездена Томас Гейтхнер. “Но надежда умирает последней”, — добавил он.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Пенсионер нашел деньги и отнес в магазин. Вскоре ему позвонили
"Идет расправа над людьми": открытое письмо Гармаша
Когда менять моторное масло, чтобы не убить двигатель?
Как нужно носить маску: голубой стороной внутрь или наружу?