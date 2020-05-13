В Греции назвали условия открытия туристического сезона
Правительство Греции перечислило условия открытия туристического сезона и предоставило план его запуска.
Правительство Греции перечислило условия открытия туристического сезона и предоставило план его запуска.
Так, все туристы, пребывающие в страну, перед посадкой в самолет должны предоставить медицинскую справку, свидетельствующую об отсутствии коронавируса и сделанную не позднее чем за 72 часа до вылета. По словам министра туризма Греции Хариса Теохариса, при наличии такого документа все пассажиры могут быть уверены в своей безопасности еще до начала путешествия.
Помимо этого, каждый отель обяжут заключить договор с медработником, который будет отслеживать состояние гостей и в случае необходимости направлять их на тестирование на наличие COVID-19. Если результаты окажутся положительными, то туристов отправят в “карантинные гостиницы”, которые будут выделены государством специально для размещения заразившихся.
По планам местных властей отели Греции начнут открываться с июня, а некоторые из них будут оснащены специальным оборудованием, повышающим уровень безопасности постояльцев. Так, например, в гостиницах Bomo Hotels разместят ультрафиолетовые лампы, которые будут стерилизовать помещения и поверхности.
В апреле стало известно, что Греция готовится к открытию курортного сезона в июне текущего года, и места, где были зафиксированы редкие случаи заражения коронавирусом, будут “чрезвычайно востребованы”. При этом, по оценке министра туризма Хариса Теохариса, полноценно сезон откроется не раньше июля и продлится как минимум три месяца, а из-за повышенного спроса, вероятно, может захватить также октябрь и ноябрь.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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