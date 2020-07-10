В Греции ослабляют ограничения, несмотря на новые случаи COVID-19 в туристических местах
В Греции ослабляют ограничения, несмотря на всплеск новых случаев COVID-19 в туристических местах.
В Греции ослабляют ограничения, несмотря на всплеск новых случаев COVID-19 в туристических местах.
"Греческие органы здравоохранения находятся в состоянии повышенной готовности, поскольку количество случаев COVID-19 в стране выросло, и большинство из них связаны с иностранными туристами, в первую очередь из Балканских стран", — пишет издание.
Так, первый случай коронавируса на острове Корфу был зарегистрирован у сербской туристки. На острове Эвбея COVID-19 подтвердили у мужа и жены, также прибывших из Сербии. Власти пытаются отследить их контакты, в том числе найти таксиста, который вез их до больницы.
В среду Национальная организация общественного здравоохранения Греции объявила о 33 новых случаях коронавируса, из них 21 был зарегистрирован у иностранных путешественников. Всего в стране зафиксировано свыше 3,6 тыс. случаев COVID-19.
"Несмотря на всплеск заболеваемости, власти страны ослабили некоторые ограничения. Так, посетители торговых центров больше не обязаны носить маски. А в ресторанах и барах отменили ограничение на шесть персон за одним столом", — отмечает газета.
В ответ на это министр здравоохранения Греции Василис Кикилиас призвал губернаторов регионов чаще проводить инспекции ресторанов и кафе, поскольку появилась тенденция к переполненности.
"Стране нужен туризм экономически и психологически. Но мы не должны забывать, что число случаев COVID-19 растет в соседних странах и во всем мире. До последнего времени Греция была лучшим примером по сдерживанию коронавируса", — сказал он.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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