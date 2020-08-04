В Греции открылся первый подводный музей

Музей расположен на месте, где предположительно в 425 году до нашей эры затонул корабль. Исследователи говорят, что он перевозил 3500 винных амфор из Халкидики на остров Скопелос, но попал в непогоду. Корабль в 1985 году нашел местный рыбак. Сейчас им занимается управление древностей Греции, сообщает портал 34travel.me.

Музей будет открыт до октября. Позже он может заработать на постоянной основе. Дайверы будут нырять группами. У каждого будет планшет с информацией обо всех археологических находках.

Министрество туризма Греции планирует открыть еще четыре подводных музея– тожевозле Алонисос и тоже на местах кораблекрушений.



