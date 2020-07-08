В Греции вновь зарегистрировали новые случаи COVID-19, большинство — у туристов
В Греции впервые за несколько недель зарегистрировали новые случаи COVID-19, большинство – у туристов.
В Греции впервые за несколько недель зарегистрировали новые случаи COVID-19, большинство – у туристов.
"В понедельник Греция зарегистрировала новые случаи коронавируса впервые за несколько недель. Среди 43 человек, чьи тесты оказались положительными, 36 – туристы", — пишет издание.
Большинство путешественников с COVID-19 – 20 человек – прибыли из Сербии. В результате Греция временно закрыла границу для граждан этой страны.
В МИД Сербии назвали решение "неудачным" и отметили, что большинство иностранных туристов прибывают в Грецию именно из Сербии, с чем и связано столь значительное число зарегистрированных случаев COVID-19. Сербские туроператоры в свою очередь попросили отреагировать туристические организации Греции.
В Сербии по состоянию на 7 июля зарегистрировано около 3 тыс. активных случаев коронавируса.
Греция открылась для иностранных туристов 1 июля, с тех пор ее посетили свыше 100 тысяч путешественников, прибывших через границу с Болгарией.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Зачем ставить стакан с солью в микроволновку
"Пассажиры" в автомобиле Ефремова: наконец-то все прояснилось
Ученые нашли элементарный способ сохранить ум в старости
Найдено слабое место у коронавируса