22.06.2019, 21:10

В Грузии туристов заверили в безопасности посещения страны, но они и сами не заметили волнений

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NEWSru.com
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В Грузии туристов заверили в безопасности посещения страны, но они и сами не заметили волнений
Foto: Vano Shlamov, AFP

Департамент туризма Грузии рекомендовал туристам соблюдать общие нормы предосторожности при посещении страны и избегать большого скопления людей в центре Тбилиси в районе здания парламента на улице Руставели, но в целом заверил в безопасности поездок в Грузию.

“Поездки в Грузию остаются безопасными, несмотря на сообщения в средствах массовой информации о недавних демонстрациях. Правительство Грузии принимает меры предосторожности для обеспечения безопасности путешественников в Тбилиси и по всей стране”, — говорится в официальном сообщении ведомства, которое цитирует “Интерфакс”.

В департаменте добавили, что все направления и достопримечательности остаются открытыми для туристов, инфраструктура и транспорт работают без перебоев, перекрытий на автомагистралях или второстепенных дорогах не наблюдается. Для дополнительной информации туристам рекомендуется звонить на бесплатную горячую линию: 0800 800 909.

Накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ о временном запрете авиаперелетов в Грузию с 8 июля. Туроператорам и турагентам рекомендовано прекратить продажи туров в Грузию, а правительству поручено обеспечить возвращение российских туристов. В Кремле заявили, что запрет будет действовать до тех пор, пока ситуация с безопасностью россиян в этой стране не будет взята под контроль.

Запрету предшествовали беспорядки в центре Тбилиси, вызванные тем, что 20 июня депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов на заседании Межпарламентской ассамблеи православия сел в кресло спикера парламента Грузии и говорил на русском языке. В ходе митингов звучали антироссийские лозунги.

Российские авиакомпании уже начали отменять полеты в Грузию с 8 июля. Об этом объявили “Аэрофлот”, “Победа”, S7, “Уральские авиалинии” и Red Wings. Гендиректор “Уральских авиалиний” Сергей Скуратов отметил в беседе с ТАСС, что при закрытии грузинского направления авиакомпания, выполняющая ежедневные рейсы в Грузию из разных городов России, понесет “достаточно большие” потери.

Грузинская авиакомпания Georgian Airways, совершающая прямые перелеты из России в Грузию, продолжит летать в РФ.

В Ростуризме разъяснили, что деньги за авиабилеты с вылетом из Грузии до 8 июля можно будет вернуть в соответствии с тарифом, а в случае вылета из страны 8 июля — в полном объеме. Туристы, купившие тур в Грузию в июне, могут претендовать на полный возврат денежных средств, добавили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Самостоятельные путешественники должны уточнять условия возврата у перевозчика. При этом в АТОР рекомендовали “не принимать экстренных решений” по турам в Грузию с датами вылета через несколько месяцев, так как ситуация в стране может нормализоваться.

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По оценке Ростуризма, в Грузии находятся около 1500 клиентов туроператоров. АТОР оценивает число организованных российских туристов в Грузии в 5-7 тысяч человек, самостоятельных — в два-три раза больше.

Туристический поток из России в Грузию растет уже четыре года подряд двузначными цифрами, рассказала РИА “Новости” пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина. По данным Национальной администрации туризма Грузии, в 2018 году россияне были третьими по въезду в Грузию, там побывало 1,7 миллиона гостей из России, рост составил 22,4%. А за пять месяцев с начала этого года зафиксировано 539,4 тысячи прибытий граждан России, что на 14% больше, чем за тот же период 2018 года.

По приблизительным подсчетам Znak.com, из-за российского запрета на авиаперелеты Грузия может потерять около 1 млрд долларов в год, что составляет пятую часть всего бюджета страны. Издание отмечает, что запрет авиаперелетов бьет прежде всего по низшему сегменту российского среднего класса, представители которого потеряли возможность отдыхать в Европе из-за снижения курса рубля. Также пострадают простые граждане обеих стран, совершающие перелеты по личным и деловым вопросам. В Грузию теперь придется ездить через наземную границу или лететь через другие страны.

“Отказ наших туристов ехать в Грузию, конечно, очень серьезно скажется на экономике страны. Она должна очнуться и дать отпор своим радикалам. Иначе неизбежна дальнейшая деградация власти”, — заявил в субботу член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов. В Абхазии, Сочи, Крыму уже предвкушают увеличение туристического потока в связи с запретом на полеты в Грузию.

Представители грузинской туристической сферы надеются, что россияне продолжать приезжать в страну и отмечают дружелюбие и приветливость гостей из РФ. Сами россияне, отдыхающие сейчас в Грузии, рассказали РБК, что не ощутили последствий волнений и не опасаются за свою безопасность. А живущие в Грузии граждане РФ отметили, что ни разу не сталкивались с русофобией: недовольство грузин вызывает политика российских властей, к россиянам же в стране относятся гостеприимно.

В Ассоциации туроператоров Грузии констатировали, что грузинским туроператорам придется перестроиться на остальные страны СНГ и Восточной Европы. В свою очередь член Ассоциации гидов Грузии Екатерина Ломадзе выразила надежду, что запрет на авиасообщение носит временный характер и в долгосрочной перспективе будет снят.

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