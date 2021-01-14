В Хаапсалу отремонтируют и переименуют популярный спа-отель

Принадлежность к группе отелей Hestia позволит расширить клиентскую базу спа-отеля Laine, который существует уже 27 лет, и предложить его услуги более широкой целевой группе. Текущая ситуация сложная в связи с распространением Covid-19. “Мы верим, что будущее будет светлее, мы сможем сохранить сильную команду отеля и все сегодняшние сотрудники смогут продолжить свою работу. Наша цель — быть сильнее и современней, что является положительным для наших нынешних и будущих клиентов, а также для наших партнеров по сотрудничеству”, — подтвердила Майленд.
Hestia Hotel Group OÜ является материнской компанией концерна, созданного в 2014 году на основе эстонско-скандинавского капитала. В последние годы Hestia Hotel Group превратилась в гостиничную сеть с наибольшим количеством отелей в Эстонии. Вместе со спа-отелем Laine в группу входят семь отелей в Эстонии и два в Латвии, недавно был открыт самый стильный отель в центре Таллинна — Hestia Hotel Kentmanni. На данный момент в группе работает более 300 человек.
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