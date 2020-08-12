В Индонезии проснулся вулкан и выбросил в воздух огромный столб пыли
Жителей и туристов предупредили о возможном потоке лавы.
Жителей и туристов предупредили о возможном потоке лавы.
На индонезийском острове Суматра проснулся стратовулкан Синабунг. Извержение вулкана вызвало шум, от выброшенного в воздух пепла потемнело небо, пишет Daily Mail.
Последний раз извержение Синабунга фиксировали в прошлом году. Жителей и туристов попросили держаться минимум в 3 км от вулкана, так как с него может стекать поток лавы. Утром 10 августа Синабунг выбросил в воздух огромный столб пыли высотой примерно в 5 км. От этой пыли пострадали населенные пункты в радиусе 20 км от самого вулкана.
О жертвах и повреждениях пока ничего не сообщается, также в регионе пока не запрещены авиаперелеты.
Отмечается, что Синабунг спал более 400 лет и впервые проснулся в 2010 году. С тех пор он извергается регулярно. Всего в Индонезии насчитывается более чем 120 действующих вулканов.
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