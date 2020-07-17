В Испании бездомные и мигранты стали захватывать недвижимость иностранцев, пустующую из-за закрытых границ

На фоне коронавирусного кризиса в европейских странах активизировались сквоттеры — безработные, мигранты и просто “борцы за идею” самовольно заселяют пустующие дома, в том числе недвижимость, приобретенную иностранными гражданами. Проблема в том, что выселить незаконно вселившихся людей можно лишь через суд. А для иностранцев, не являющимися гражданами Испании, это очень долгое, сложное, хлопотное и затратное дело.

Сквоттинг или сквоттерство — акт самовольного проникновение и заселения частной собственности без цели присвоения чужого имущества лицами, не являющимися его юридическими собственниками или арендаторами, а также не имеющими иных прав на его использование.

Как рассказала жительница испанской провинции Альмерия по имени Наталья, владеющая несколькими объектами недвижимости на средиземноморском побережье Испании, в последние месяцы проблемы со сквоттерами обострилась настолько, что во многих городах Страны Басков местным жителям пришлось объединенными усилиями “выставлять” гастарбайтеров из захваченных ими пустующих домов.