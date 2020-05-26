В Испании открыли пляжи для купания

До этого посещать некоторые из этих пляжей можно было только для занятий спортом.

Однако, несмотря на открытие пляжей для отдыха, местные службы здравоохранения рекомендовали ограничить число посетителей, а также установить защитные экраны и распределить зонтики с шезлонгами на расстоянии четырех метров друг от друга.

Кроме того, в рамках смягчения ограничительных мер испанцам разрешается с понедельника собираться группами до 10 человек у себя дома и на террасах баров и ресторанов.

В Мадриде можно снова посещать парки, крупным музеям также разрешили принимать ограниченное количество посетителей.

Между тем, в Испании по-прежнему действует обязательное ношение масок в зданиях и на общественных открытых пространствах, когда невозможно соблюдать два метра дистанции. Поездки между разными регионами страны запрещены, всех иностранцев, которые приезжают, отправляют на карантин на две недели.