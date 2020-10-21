В Испании полностью закрывают один из регионов

Ограничение начнет действовать с полуночи 22 октября и продлится минимум две недели, сообщает портал 34travel.me.

“Это самые жесткие меры во всей Испании, но мы должны их принять и разобраться с ситуацией быстро”, — сказала председатель правления региона Мария Чивите.

Во время карантина в Наварре будут закрыты бары, кафе, рестораны (они смогут работать только навынос). Галереи, развлекательные заведения приостановят свою работу. Отели будут принимать ограниченное количество людей.

Наварра стала первым регионом в Испании, который полностью закрыл въезд и выезд. Раньше в стране закрывали только отдельные города, например, Мадрид.