В Италии нудистов оштрафовали на 3000 евро за несоблюдение дистанции
Шесть человек, рискнувших в воскресенье появиться нагишом на берегу озера Комо в Италии, получили крупные штрафы за неподобающее поведение в общественном месте, сообщает BBC.
Шесть человек, рискнувших в воскресенье появиться нагишом на берегу озера Комо в Италии, получили крупные штрафы за неподобающее поведение в общественном месте, сообщает BBC.
Полиция регулярно патрулирует озеро, бдительно следя за соблюдением социальной дистанции.
Как соообщают итальянские СМИ, нарушителей на пляже Аббадия Лариана заметили карабинеры с патрульного катера.
Все они оказались мужчинами в возрасте от 43 до 68 лет, и каждый получил штраф в размере 3333 евро.
В общей сложности патрули насчитали на пляжах около 70 человек, преимущественно туристов из стран Латинской Америки и Восточной Европы.
Власти северного региона Ломбардия, который сильнее всех пострадал от пандемии коронавируса, прилагают все силы, чтобы избежать массового скопления людей на пляжах.
Хотя карантинные меры постепенно ослабляются, ношение масок в общественных местах, даже на улице, в Ломбардии по-прежнему считается обязательным.
Впрочем, как отмечает Corriere della Sera, шестеро оштрафованных нудистов не только не были в масках - на них не было вообще ничего.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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