08.07.2020, 16:01

В Италии нудистов оштрафовали на 3000 евро за несоблюдение дистанции


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В Италии нудистов оштрафовали на 3000 евро за несоблюдение дистанции
Photo by Urban Sanden on Unsplash

Шесть человек, рискнувших в воскресенье появиться нагишом на берегу озера Комо в Италии, получили крупные штрафы за неподобающее поведение в общественном месте, сообщает BBC.

Полиция регулярно патрулирует озеро, бдительно следя за соблюдением социальной дистанции.

Как соообщают итальянские СМИ, нарушителей на пляже Аббадия Лариана заметили карабинеры с патрульного катера.

Все они оказались мужчинами в возрасте от 43 до 68 лет, и каждый получил штраф в размере 3333 евро.

В общей сложности патрули насчитали на пляжах около 70 человек, преимущественно туристов из стран Латинской Америки и Восточной Европы.

Власти северного региона Ломбардия, который сильнее всех пострадал от пандемии коронавируса, прилагают все силы, чтобы избежать массового скопления людей на пляжах.

Хотя карантинные меры постепенно ослабляются, ношение масок в общественных местах, даже на улице, в Ломбардии по-прежнему считается обязательным.

Впрочем, как отмечает Corriere della Sera, шестеро оштрафованных нудистов не только не были в масках - на них не было вообще ничего.

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  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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