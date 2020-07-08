В Италии нудистов оштрафовали на 3000 евро за несоблюдение дистанции

Полиция регулярно патрулирует озеро, бдительно следя за соблюдением социальной дистанции.

Как соообщают итальянские СМИ, нарушителей на пляже Аббадия Лариана заметили карабинеры с патрульного катера.

Все они оказались мужчинами в возрасте от 43 до 68 лет, и каждый получил штраф в размере 3333 евро.

В общей сложности патрули насчитали на пляжах около 70 человек, преимущественно туристов из стран Латинской Америки и Восточной Европы.

Власти северного региона Ломбардия, который сильнее всех пострадал от пандемии коронавируса, прилагают все силы, чтобы избежать массового скопления людей на пляжах.

Хотя карантинные меры постепенно ослабляются, ношение масок в общественных местах, даже на улице, в Ломбардии по-прежнему считается обязательным.

Впрочем, как отмечает Corriere della Sera, шестеро оштрафованных нудистов не только не были в масках - на них не было вообще ничего.