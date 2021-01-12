В Италии запускают новую национальную авиакомпанию

Сейчас компания владеет двумя самолетами Embraer 190. Первый базируется в аэропорту Форли, второй — в Катании. Из этих городов и планируют выполнять первые рейсы. Кроме того, с 28 марта самолеты будут обслуживать аэропорты Флоренции, Пармы, Бари и Ламеции-Терме.

С 4 июня в расписании появятся рейсы в Кальяри, Бергамо и Рим. Позже авиакомпания планирует добавить к ним Милан.

Продажу билетов по всем направлениям уже открыли. Цены на них стартуют от € 49.

Авиакомпания EGO Airways была основана в июле 2019 года несколькими итальянскими предпринимателями. По мнению основателей, она должна стать достойной альтернативой Alitalia.

Более подробную информацию о рейсах авиакомпании можно посмотреть ЗДЕСЬ.