16.07.2020, 12:30

В июле туры на остров Крит стали хитом продаж среди жителей Эстонии


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В июле туры на остров Крит стали хитом продаж среди жителей Эстонии
Foto: Reisifoto 2017

За июль с помощью Estravel на Крит забронировали туры больше пятисот туристов. Первые отзывы от клиентов были позитивными, а июльские вылеты были быстро распроданы. Поэтому туроператоры-партнеры Estravel решили организовать дополнительные чартерные вылеты — теперь каждую неделю этим летом состоится по 4 вылета. Практически все места уже распроданы.

Крит – это крупнейший остров Греции, популярный среди туристов уже более сотни лет. Помимо идеального средиземноморского климата и сотни пляжей, на Крите можно найти знаменитые на весь мир археологические памятники минойской цивилизации. На острове есть два международных аэропорта, Ираклион и Ханья. Чартерные полеты из Таллинна приземляются в аэропорту Ираклиона.

Неделя отдыха на Крите стоит от 399 евро на человека, на выбор доступны отели разного ценового класса. По отзывам туристов ясно, что:

* О туристах на Крите тщательно заботятся, и местные жители рады вновь прибывшим гостям острова.

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* На острове маску носить не обязательно, однако многие делают это по собственному желанию.

* В самолете и аэропорту ношение маски обязательно.

* По прибытии в Грецию в аэропорту нужно показать сотрудникам QR-код, который можно получить, заполнив регистрационную анкету в интернете. Это обязательно нужно сделать дома, как минимум за 48 часов до вылета. Заполнение анкеты и получение кода бесплатны.

* В аэропорту весь процесс занимает около получаса, если не требуется дополнительных проверок.

* Тест на COVID-19 делается в аэропорту Ираклиона выборочно.

* На курортах туристов немного, поскольку по распоряжению властей в отелях должно быть занято не более 65% номеров до конца нынешнего туристического сезона.

* Питание в отелях теперь организовано по-другому: еду нельзя брать самостоятельно, даже если в отеле организован “шведский стол”, нужно попросить сотрудников отеля. Соблюдаются все меры безопасности.

* В автобусах при трансфере рядом с каждым пассажиром должно быть по свободному сиденью.

Точную ситуацию в разных странах, меры предосторожности и новости от авиакомпаний, информацию по страховке, новости о пересечении границ можно узнать ЗДЕСЬ.

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