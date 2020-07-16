В июле туры на остров Крит стали хитом продаж среди жителей Эстонии
За июль с помощью Estravel на Крит забронировали туры больше пятисот туристов. Первые отзывы от клиентов были позитивными, а июльские вылеты были быстро распроданы. Поэтому туроператоры-партнеры Estravel решили организовать дополнительные чартерные вылеты — теперь каждую неделю этим летом состоится по 4 вылета. Практически все места уже распроданы.
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