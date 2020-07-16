В июле туры на остров Крит стали хитом продаж среди жителей Эстонии

Крит – это крупнейший остров Греции, популярный среди туристов уже более сотни лет. Помимо идеального средиземноморского климата и сотни пляжей, на Крите можно найти знаменитые на весь мир археологические памятники минойской цивилизации. На острове есть два международных аэропорта, Ираклион и Ханья. Чартерные полеты из Таллинна приземляются в аэропорту Ираклиона.

Неделя отдыха на Крите стоит от 399 евро на человека, на выбор доступны отели разного ценового класса. По отзывам туристов ясно, что:

* О туристах на Крите тщательно заботятся, и местные жители рады вновь прибывшим гостям острова.

* На острове маску носить не обязательно, однако многие делают это по собственному желанию.

* В самолете и аэропорту ношение маски обязательно.

* По прибытии в Грецию в аэропорту нужно показать сотрудникам QR-код, который можно получить, заполнив регистрационную анкету в интернете. Это обязательно нужно сделать дома, как минимум за 48 часов до вылета. Заполнение анкеты и получение кода бесплатны.