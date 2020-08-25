В какие города России поехали петербуржцы этим летом вместо Эстонии

Такие данные получил автобусный перевозчик Lux Express Group в ходе опроса своих клиентов. Им было предложено указать города, в которые они решили поехать взамен планировавшихся путешествий в соседние страны.

В города Ленобласти и ближайших регионов Северо-Запада отправились в поездку 30% участников опроса. 23% респондентов вместо Финляндии и прибалтийских стран решили посетить Калининград. Третье место в рейтинге заняло черноморское побережье — города Крыма и Сочи (15%).

В топ-5 по результатам опроса также попали города в южных регионах России (Ростов-на-Дону, Краснодар, Ставрополь и др.) и Поволжье. Они набрали 7% и 6% соответственно.

“Некоторые петербуржцы, которые летом планировали отпуск в Прибалтике и Финляндии, решили вообще никуда не уезжать из города. С другой стороны, видно, что приоритет в поездках по России был отдан коротким путешествиям. Это еще раз подтвердило популярность концепции нашей компании, где предпочтение отдается маршрутам длиной 400-500 км”, — отмечает генеральный директор АО “Евролайнс” (российское представительство Lux Express Group) Райт Реммель. "В любом случае, мы видим обеспокоенность жителей Петербурга отсутствием возможности провести отдых в соседних странах. Когда границы все-таки откроются, возможно, это выльется в высокий спрос на поездки в Прибалтику и Финляндию", - добавил он.