22.07.2020, 12:02

В какие города стран Балтии мечтают поехать туристы из Петербурга после открытия границ


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В какие города стран Балтии мечтают поехать туристы из Петербурга после открытия границ
Scanpix, Reporters/Nick Hannes

Жители Петербурга назвали Таллинн самым желанным направлением среди городов Прибалтики и Финляндии, куда они поедут после открытия границ России и ЕС. Такие данные получила компания Lux Express Group в ходе опроса своих клиентов.

За столицу Эстонии проголосовали 42% (участники опроса могли выбрать несколько вариантов). Второе место в рейтинге городов региона, которым петербургские туристы отдадут приоритет при первой поездке за границу, стал Хельсинки — 35%. Замыкает первую тройку Рига — 21%.

В топ-5 по результатам опроса также находятся приграничный эстонский город Нарва (14%) и столица Литвы Вильнюс (7%).

Во второй пятерке два финских и три эстонских города. Это Котка (6%), Йыхви (4%), Тарту и Вантаа (по 3%) и Пярну (2%).

- По-прежнему мы видим высокий интерес к столицам региона, но петербуржцы все больше обращают внимание и на менее известные города. Например, можно отметить прогресс Котки или одинаковый результат эстонского Тарту и финского Вантаа, который начинает восприниматься не только как главный аэропорт страны, — говорит генеральный директор АО “Евролайнс” (российское представительство Lux Express Group) Райт Реммель. — Мы считаем, что после возобновления международного сообщения востребованность коротких поездок в страны Прибалтики и Финляндии будет высокой, так как это самый доступный по времени и бюджету вариант заграничного путешествия.

В ходе опроса петербуржцы называли и другие города региона, куда они готовы отправиться в первую очередь после открытия границ. Это эстонские Силламяэ, Валга и островной Курессааре, города южной Финляндии — Миккели, Лаппеенранта, Иматра, Лахти и Рийхимяки, а также литовский Висагинас, где снимался известный сериал “Чернобыль”.

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