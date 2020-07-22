В какие города стран Балтии мечтают поехать туристы из Петербурга после открытия границ

За столицу Эстонии проголосовали 42% (участники опроса могли выбрать несколько вариантов). Второе место в рейтинге городов региона, которым петербургские туристы отдадут приоритет при первой поездке за границу, стал Хельсинки — 35%. Замыкает первую тройку Рига — 21%.

В топ-5 по результатам опроса также находятся приграничный эстонский город Нарва (14%) и столица Литвы Вильнюс (7%).

Во второй пятерке два финских и три эстонских города. Это Котка (6%), Йыхви (4%), Тарту и Вантаа (по 3%) и Пярну (2%).

- По-прежнему мы видим высокий интерес к столицам региона, но петербуржцы все больше обращают внимание и на менее известные города. Например, можно отметить прогресс Котки или одинаковый результат эстонского Тарту и финского Вантаа, который начинает восприниматься не только как главный аэропорт страны, — говорит генеральный директор АО “Евролайнс” (российское представительство Lux Express Group) Райт Реммель. — Мы считаем, что после возобновления международного сообщения востребованность коротких поездок в страны Прибалтики и Финляндии будет высокой, так как это самый доступный по времени и бюджету вариант заграничного путешествия.