08.06.2020, 15:01

В Каталонии готовятся к осенней вспышке COVID-19. Предположительно, она начнется в октябре, а закончится в апреле 2021 года


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В Каталонии готовятся к осенней вспышке COVID-19. Предположительно, она начнется в октябре, а закончится в апреле 2021 года
Scanpix, EPA/QUIQUE GARCIA

Департамент здравоохранения Каталонии готовится к вспышке COVID-19, которая, предположительно, начнется в октябре и, по прогнозам вирусологов, продлится до апреля будущего года. Об этом говорится в документе Системы скорой медицинской помощи (SEM), обнародованном в минувшие выходные TV3.

В документе подчеркивается, что департамент уже начал подготовку к новой вспышке коронавируса. В ведомстве надеются, что новая вспышка будет не такой смертоносной, как первая, но на всякий случай готовятся к худшему сценарию, пишет Noticia.

Со своей стороны Профсоюз медсестер Каталонии заявил о недостаточном увеличении числа младших медицинских работников. В организации утверждают, что Департамент здравоохранения предпочел общему укреплению штата “многомиллионные” сделки с частными компаниями для предоставления персонала. В качестве примера приводится контракт с компанией Ferroser Servicios Auxiliares на “сопровождение пациентов с подтвержденным диагнозом” на общую сумму 17,7 млн евро.

“Мы считаем серьезной ситуацию, в которой частные компании нанимаются для решения задач, которые могут выполнять государственные службы системы здравоохранения”, — отмечают в профсоюзе.

Коронавирус SARS-CoV-2

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  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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