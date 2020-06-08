В Каталонии готовятся к осенней вспышке COVID-19. Предположительно, она начнется в октябре, а закончится в апреле 2021 года

В документе подчеркивается, что департамент уже начал подготовку к новой вспышке коронавируса. В ведомстве надеются, что новая вспышка будет не такой смертоносной, как первая, но на всякий случай готовятся к худшему сценарию, пишет Noticia.

Со своей стороны Профсоюз медсестер Каталонии заявил о недостаточном увеличении числа младших медицинских работников. В организации утверждают, что Департамент здравоохранения предпочел общему укреплению штата “многомиллионные” сделки с частными компаниями для предоставления персонала. В качестве примера приводится контракт с компанией Ferroser Servicios Auxiliares на “сопровождение пациентов с подтвержденным диагнозом” на общую сумму 17,7 млн евро.

“Мы считаем серьезной ситуацию, в которой частные компании нанимаются для решения задач, которые могут выполнять государственные службы системы здравоохранения”, — отмечают в профсоюзе.