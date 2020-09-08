В Китае открыли самый длинный стеклянный мост в мире
Конструкция уже попала в Книгу рекордов Гиннесса.
Конструкция уже попала в Книгу рекордов Гиннесса.
Китайская студия архитектурного дизайна и исследовательского института Чжэцзянского университета завершила строительство моста со стеклянным дном длиной 526 метров в живописном районе трех ущелий Хуанчуань на юге Китая, сообщает National Geographic.
Постройка, пересекающая реку Ляньцзян в провинции Гуандун, была официально признана Книгой рекордов Гиннеса как самый длинный мост со стеклянным дном в мире.
Подвесной мост соединяет две стороны ущелья на высоте 201 метра над рекой и может вместить 500 человек. Настил моста изготовлен из трех слоев закаленного стекла толщиной 4,5 сантиметра.
“Остекление придает настилу моста хрустальный блеск, высокую прозрачность и показатель преломления”, — заявили в студии.
В середине мост имеет две обзорные площадки шириной 8,8 метра, где посетители могут остановиться и сфотографироваться. Мост подвешен на тросах, поддерживаемых парой красных башен по обе стороны реки.
Живописный район “Три ущелья” Хуанчуань — последний из серии мостов со стеклянным дном, возводимых в Китае в качестве туристических достопримечательностей. По оценкам BBC, в 2019 году в стране насчитывалось 2300 стеклянных мостов.
Стеклянный мост через Большой каньон Чжанцзяцзе длиной 430 метров, который на момент открытия в 2016 году был как самым высоким, так и самым длинным стеклянным мостом в мире, положил начало строительной активности в Китае. В 2018 году этот мост утратил свой титул, уступив 488-метровому “трясущемуся” мосту Хунъягу.
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