В Китае открыли самый длинный стеклянный мост в мире

Китайская студия архитектурного дизайна и исследовательского института Чжэцзянского университета завершила строительство моста со стеклянным дном длиной 526 метров в живописном районе трех ущелий Хуанчуань на юге Китая, сообщает National Geographic.

Постройка, пересекающая реку Ляньцзян в провинции Гуандун, была официально признана Книгой рекордов Гиннеса как самый длинный мост со стеклянным дном в мире.

Подвесной мост соединяет две стороны ущелья на высоте 201 метра над рекой и может вместить 500 человек. Настил моста изготовлен из трех слоев закаленного стекла толщиной 4,5 сантиметра.

“Остекление придает настилу моста хрустальный блеск, высокую прозрачность и показатель преломления”, — заявили в студии.

В середине мост имеет две обзорные площадки шириной 8,8 метра, где посетители могут остановиться и сфотографироваться. Мост подвешен на тросах, поддерживаемых парой красных башен по обе стороны реки.