В Китае планируют построить город, приспособленный к пандемиям

В китайском округе Сюнъань, находящемся в 140 километрах от Пекина, построят город, приспособленный к длительным периодам изоляции.

Проект разработало архитектурное бюро Guallart Architects из испанского региона Каталония. Город сможет полностью работать на альтернативных источниках энергии и самостоятельно обеспечивать себя ресурсами. Большинство зданий будут деревянными. В городе построят жилые квартиры, офисы, магазины, рынок, бассейн, пожарную часть и администрацию — такая инфраструктура предоставит жителям одновременно места для работы, отдыха и производства ресурсов.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!