В Китае планируют построить город, приспособленный к пандемиям
Создатели проекта при разработке опирались на собственный опыт нахождения в карантине.
Создатели проекта при разработке опирались на собственный опыт нахождения в карантине.
В китайском округе Сюнъань, находящемся в 140 километрах от Пекина, построят город, приспособленный к длительным периодам изоляции.
Проект разработало архитектурное бюро Guallart Architects из испанского региона Каталония. Город сможет полностью работать на альтернативных источниках энергии и самостоятельно обеспечивать себя ресурсами. Большинство зданий будут деревянными. В городе построят жилые квартиры, офисы, магазины, рынок, бассейн, пожарную часть и администрацию — такая инфраструктура предоставит жителям одновременно места для работы, отдыха и производства ресурсов.
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- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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