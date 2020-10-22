В Китае заметили “Лох-несское чудовище”. Разговоры о нем длятся с 1962 года

Мужчина по имени Сяо Ю заметил необычный темный объект на поверхности водоема во время ежедневного обхода. Он принялся снимать “чудовище”, пока оно не скрылось под водой несколько минут спустя.

На фото объект выглядит маленьким, но на самом деле, по оценкам смотрителя, он был не менее двух метров в ширину, пишет портал News.mai.ru со ссылкой на Daily Mail.

Is this China's Loch Ness Monster? Mountain caretaker is shocked to spot 'mysterious beast' lurking under lakehttps://t.co/xIp5kiuClV — Daily Mail Online (@MailOnline) October 21, 2020

Озеро Тянь Чи площадью 4,9 квадратных километра находится на границе Китая и Северной Кореи. Иногда здесь на лодках рыбачат северокорейские военные, но с китайской стороны ловля рыбы в озере и самовольное посещение парка строго запрещены. Сяо Ю отметил, что не раз видел лодки на озере и ни за что бы не принял их за “чудовище”.

Сообщение смотрителя вызвало резонанс в китайских СМИ и соцсетях. Дело в том, что сообщения о странном существе в Тянь Чи появляются регулярно с 1962 года. Его прозвали “китайским Лох-несским чудовищем” и сделали объектом конспирологических теорий.