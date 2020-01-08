В Крыму подвели туристические итоги года: жители Эстонии ездят туда довольно активно. Что думает об этом государство?

57% гостей прибыли на полуостров по Крымскому мосту, в том числе более 6 тысяч — поездами по открытому в конце года железнодорожному пути. Всего же по мосту по направлению в Крым проехало более 2,5 миллионов автотранспортных средств.

По данным Министерства курортов и туризма республики, в период новогодних праздников там отдохнут еще более 200 тысяч человек.

Среди иностранных туристов, как и в прошлые годы, лидируют жители Украины — порядка 1,1 миллиона человек. "Думаю, это можно считать своего рода народным голосованием граждан соседней страны по вопросу признания российского статуса Крыма — ведь к ”оккупантам” в гости не ездят", — подчеркнул Аксенов.

Порядка 20% иностранных туристов прибыли из Беларуси, 11% — из Казахстана, 7% — из Германии, по 4% — из Узбекистана и Армении, 3 и 2% соответственно — из Эстонии и Азербайджана. Также в Крыму побывали гости из Швеции, Финляндии, Китая, США, Грузии, Латвии, Таиланда, Испании и других государств.