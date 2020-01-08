08.01.2020, 14:35

В Крыму подвели туристические итоги года: жители Эстонии ездят туда довольно активно. Что думает об этом государство?


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В Крыму подвели туристические итоги года: жители Эстонии ездят туда довольно активно. Что думает об этом государство?
Foto: Vladimir Smirnov/TASS/Scanpix

За год в Крыму отдохнуло 7,43 миллиона туристов. Это на 9,3% выше показателя 2018 года, сообщил на своей странице в Facebook глава Республики Крым Сергей Аксенов.

57% гостей прибыли на полуостров по Крымскому мосту, в том числе более 6 тысяч — поездами по открытому в конце года железнодорожному пути. Всего же по мосту по направлению в Крым проехало более 2,5 миллионов автотранспортных средств.

По данным Министерства курортов и туризма республики, в период новогодних праздников там отдохнут еще более 200 тысяч человек.

Среди иностранных туристов, как и в прошлые годы, лидируют жители Украины — порядка 1,1 миллиона человек. "Думаю, это можно считать своего рода народным голосованием граждан соседней страны по вопросу признания российского статуса Крыма — ведь к ”оккупантам” в гости не ездят", — подчеркнул Аксенов.

Порядка 20% иностранных туристов прибыли из Беларуси, 11% — из Казахстана, 7% — из Германии, по 4% — из Узбекистана и Армении, 3 и 2% соответственно — из Эстонии и Азербайджана. Также в Крыму побывали гости из Швеции, Финляндии, Китая, США, Грузии, Латвии, Таиланда, Испании и других государств.

"Специально для скептиков, которые не верят цифрам и утверждают, что они взяты чуть ли не с потолка, поясняю: все статистические данные о количестве отдыхающих внимательно изучаются, анализируются и сопоставляются, в том числе с информацией о налоговых поступлениях в бюджет республики. Понятно, что есть еще и теневой сектор, который не попадает в статистику. Но в целом приведенные выше цифры дают объективную картину, которая позволяет судить об изменениях в динамике турпотока и выстраивать работу отрасли с учетом этих изменений", — отметил Аксенов.

По его словам, одним из главных направлений стратегии развития санаторно-курортного комплекса Крыма является модернизация курортной инфраструктуры в регионах: "Сейчас мы обсуждаем на федеральном уровне возможность привлечения для этих целей дешевых и долгосрочных банковских кредитов. Мы должны выгодно, не в ущерб экологии и в интересах всех крымчан, продавать туристические возможности нашего полуострова. В мире есть много стран и регионов, которые живут и развиваются за счет доходов от туризма, правильно используя свой потенциал в этой сфере. Туристов привлекает развитая инфраструктура, высокий уровень сервиса и приемлемые цены. Это то, к чему мы стремимся".

Жителям Эстонии в Крым ездить не запрещено

Советник по связям с общественностью Министерства иностранных дел Леэн Линдам сказала RusDelfi, жителям Эстонии посещать Крым не запрещено, но точную цифру эстонских туристов назвать не представляется возможным.

”У Министерства иностранных дел нет информации относительно того, сколько людей посетило Крым”, — сообщила она и добавила, что жителям Эстонии не запрещено туда ездить. ”Жителям Эстонии не запрещено ездить в Крым. Точные инструкции можно найти на сайте Министерства иностранных дел по ссылке https://reisitargalt.vm.ee/riigid/ukraina/”, — сказала Линдам.

”Также люди имеют возможность предварительно зарегистрировать свою поездку на сайте министерства. Более подробную информацию можно найти по ссылке https://reisitargalt.vm.ee/registreeri-reis/ . Предоставленные при регистрации данные используются только в целях оказания консульской помощи и защищены законом о защите личных данных”, — отметила представитель министерства.

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