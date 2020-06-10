В Латвии отменили чрезвычайное положение, но сохранили ограничения: о чем надо помнить, планируя поездку в соседнюю страну

Во всех учреждениях необходимо соблюдать три принципа — информирование, дистанцирование, гигиена и наблюдение за здоровьем человека. Везде должны быть предупреждения о том, что в общественных местах не могут находиться люди с признаками инфекций дыхательных путей, призывы соблюдать дистанцию два метра и гигиену.

Дистанция

В местах, где это возможно, необходимо соблюдать дистанцию два метра. Не соблюдать дистанцию в помещении и на улице можно в следующих случаях:

* если общается не больше двух человек;

* лица, которые живут в одном домашнем хозяйстве;

* родитель и его несовершеннолетние дети, если они не живут вместе;

* лица, которые не могут соблюдать дистанцию при выполнении рабочих или служебных обязанностей;

* спортсмены и обслуживающий их персонал во время тренировок и спортивных мероприятий;

* в дошкольных образовательных учреждениях и в местах по оказанию услуг присмотра за детьми в рамках одной группы;

* в детских лагерях в рамках одной группы;

* актеры, артисты балета, танцоры и музыканты оркестра во время репетиций, занятий и мероприятий.