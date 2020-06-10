В Латвии отменили чрезвычайное положение, но сохранили ограничения: о чем надо помнить, планируя поездку в соседнюю страну

Если во время оказания общественных или хозяйственных услуг невозможно установить дистанцию в два метра и ограничить время обслуживания до 15 минут, то необходимо создать физический барьер между людьми или требовать использовать средства защиты, закрывающие рот и нос. Оказания услуг по возможности проводить по записи.
Маски или другие средства защиты необходимо использовать в общественном транспорте.
Необходимо ограничить собрания на работе, если речь не идет о выполнении рабочих обязанностей, а также по возможности работать удаленно, сократить время обслуживания, в том числе не требовать от клиента находиться вблизи работника, если его присутствие необязательно в течение всего времени оказания услуги.
Кафе и рестораны
В кафе, ресторанах, бистро и прочих местах общественного питания в помещении на одного посетителя должно быть не меньше 4 квадратных метров. Если между столиками не установлен барьер, то расстояние между ними должно быть два метра.
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