В Латвии после реконструкции вновь открылся уникальный озерный замок Арайши

Парк-музей Арайши был основан еще в 1983 году, когда после ряда археологических раскопок на этом месте было обнаружено характерное для Латвии озерное поселение.

За 10 полевых сезонов в 1965-69 и 1975-79 годах экспедицией Института истории Латвии под руководством Яниса Апалса были исследованы три четверти из 2500 кв.м. поселения и дорога к берегу. Эти раскопки и показали, что Арайши — латгальское поселение IX-X веков.

Поселение находилось на небольшом островке и было хорошо укреплено. Археологи называют такие поселения "озерными замками" и они были очень характерны для этого богатого на озера региона Латвии. Фундамент замка сохранился полностью, а позже археологи нашли около 145 жилых и хозяйственных построек.

Кроме озерного замка в Арайшском археологическом парке находятся развалины средневекового замка, а также реконструированная стоянка людей каменного и бронзового веков, расположенная на так называемом Девичьем острове – это название носит южная оконечность полуострова на озере Арайшу.