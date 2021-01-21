В Латвии после реконструкции вновь открылся уникальный озерный замок Арайши
В расположенном неподалеку от Цесиса Арайшском археологическом парке, начиная с конца октября прошлого года проходила реконструкция Арайшского озерного замка – необходимо было устранить повреждения, которые образовались как на самом замке, так и на прилегающей к нему территории. 6 января нынешнего года строительные работы, наконец-то, завершились и замок вновь стал доступен для посещения.
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