В Латвии ужесточили правила въезда в страну, но разрешили международные пассажирские перевозки во все страны ЕС и Великобританию
С 15 января правительство усиливает меры эпидемиологической безопасности — въезд в страну возможен только при предъявлении отрицательного результата теста на COVID-19. Однако с сегодняшнего же дня разрешены международные пассажирские перевозки во все страны ЕС, Швейцарию и Великобританию.
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