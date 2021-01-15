15.01.2021, 11:12

В Латвии ужесточили правила въезда в страну, но разрешили международные пассажирские перевозки во все страны ЕС и Великобританию


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В Латвии ужесточили правила въезда в страну, но разрешили международные пассажирские перевозки во все страны ЕС и Великобританию
Foto: Ilmar Saabas

С 15 января правительство усиливает меры эпидемиологической безопасности — въезд в страну возможен только при предъявлении отрицательного результата теста на COVID-19. Однако с сегодняшнего же дня разрешены международные пассажирские перевозки во все страны ЕС, Швейцарию и Великобританию.

7 января правительство приняло решение о введении более строгих правил для всех прибывающих в Латвию, чтобы обеспечить эпидемиологически безопасное передвижение и сократить распространение инфекции COVID-19 в стране. Поэтому с 15 января въезд в Латвию возможен только по предъявлении отрицательного результата теста на COVID-19, сделанного не позднее 72 часов до въезда в страну.

С 15 января в Латвии разрешены международные пассажирские перевозки через аэропорты, порты, автобусами и железнодорожным транспортом в пределах Европейского союза (ЕС) и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), а также Швейцарии и Великобритании.

Ранее международные пассажирские перевозки не были разрешены в страны, где 14-дневная кумулятивная заболеваемость Covid-19 на 100 тысяч жителей вдвое превышала средний показатель по ЕС и ЕЭЗ.

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