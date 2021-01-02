В Латвии запретили авиарейсы из Риги в Нидерланды. Но добраться можно с пересадкой в Таллинне

В списке стран, с которыми до 10 января запрещено пассажирское сообщение в Латвии, находятся Литва, Словения и Сан-Марино, Нидерланды, Чехия и Лихтенштейн. В странах, с которыми Латвия запрещает пассажирское сообщение, кумулятивная заболеваемость в течение 14 дней вдвое превышает среднюю по ЕС и Европейской экономической зоне. Сейчас этот удвоенный показатель равен 856,2 случая на 100 000 жителей.

Однако, если изучить все варианты перелетов, то, например, авиакомпания airBaltic предлагает полеты из Риги в Амстердам и обратно с пересадкой в Таллинне, так как в Эстонии авиасообщение с Нидерландами разрешено. Стоимость билетов начинается от 250 евро. Кроме того, добраться из Риги в Амстердам (или обратно) можно через Берлин и Копенгаген.

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В Литве сейчас вторая самая высокая заболеваемость в Европе — 1336,6 случая на 100 000 жителей. На первом месте находится Лихтенштейн — 1506,1 случая на 100 000 жителей.