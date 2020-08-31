В Лиссабоне появятся новые веломаршруты на 200 километров
В Лиссабоне к весне 2021-го планируют запустить около 200 километров новых велодорожек. Часть уже обустроили за время карантина.
В Лиссабоне к весне 2021-го планируют запустить около 200 километров новых велодорожек. Часть уже обустроили за время карантина.
Мэрия Лиссабона воспользовалась ограничениями, из-за которых улицы города опустели, и оборудовала около 150 километров новых велодорожек. Сейчас власти приступили к расширению тротуаров, озеленению парковок и открытию новых стоянок для велосипедистов, сообщает портал 34travel.me.
В перспективе — сделать Лиссабон городом “зеленых” пространств с развитой инфраструктурой для экологичных видов транспорта. Такие же шаги (но не в таких масштабах) уже предпринимали власти Милана, Парижа и других европейских городов.
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