В Лиссабоне появятся новые веломаршруты на 200 километров

Мэрия Лиссабона воспользовалась ограничениями, из-за которых улицы города опустели, и оборудовала около 150 километров новых велодорожек. Сейчас власти приступили к расширению тротуаров, озеленению парковок и открытию новых стоянок для велосипедистов, сообщает портал 34travel.me.

В перспективе — сделать Лиссабон городом “зеленых” пространств с развитой инфраструктурой для экологичных видов транспорта. Такие же шаги (но не в таких масштабах) уже предпринимали власти Милана, Парижа и других европейских городов.