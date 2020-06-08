В Литве планируют создать “виртуальную авиакомпанию”

“Такая модель предлагается с точки зрения ее преимуществ — значительно более низких начальных затрат, гораздо большей гибкости при изменении объемов деятельности”, — прокомментировал министр транспорта Литвы, сообщает портал 34travel.me.

Министерство предполагает, что авиакомпания будет “закупать” летные часы и услуги у других, при этом использовать свой бренд. Финансировать запуск будет государство.

Примерно по такой модели уже работает эстонская Nordica. Она появилась a после того, как прежний национальный перевозчик Estonian Air обанкротился. Компания работает с 2015 года. Самолеты для рейсов ей предоставляет Regional Jet.