В Литве планируют создать “виртуальную авиакомпанию”
В Литве хотят создать свою «виртуальную авиакомпанию». Планируется, что ее запустят к концу этого года или началу следующего.
В Литве хотят создать свою «виртуальную авиакомпанию». Планируется, что ее запустят к концу этого года или началу следующего.
“Такая модель предлагается с точки зрения ее преимуществ — значительно более низких начальных затрат, гораздо большей гибкости при изменении объемов деятельности”, — прокомментировал министр транспорта Литвы, сообщает портал 34travel.me.
Министерство предполагает, что авиакомпания будет “закупать” летные часы и услуги у других, при этом использовать свой бренд. Финансировать запуск будет государство.
Примерно по такой модели уже работает эстонская Nordica. Она появилась a после того, как прежний национальный перевозчик Estonian Air обанкротился. Компания работает с 2015 года. Самолеты для рейсов ей предоставляет Regional Jet.
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