В Литве предлагают отменить требование самоизоляции для возвращающихся из-за границы

Он подтвердил, что в среду правительству будет представлено предложение изменить порядок о формировании списка стран, затронутых вирусом: предлагается отказаться от нынешнего показателя в 25 случаев на 100 тыс. жителей.
“Соглашение было достигнуто и должно перерасти в правительственное постановление, в среду правительство это рассмотрит, отказ от показателя в 25 случаев на 100 тыс. жителей при необходимости изоляции в 14 дней. Вместо этого будет предложено вносить страну в список затронутых вирусом, если показатели заболеваемости коронавирусом в ней превысят показатели в нашей стране не менее чем на 10%”, — заявил А. Верига на пресс-конференции в понедельник.
“Отдельно будут оцениваться третьи страны, с учетом объемов тестирования, и прочих показателей, поскольку действительно не в каждом случае можно доверять официальной информации, публикуемой страной”, — сказал министр.
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